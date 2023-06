Bucchioni: “Mi viene da sorridere sentendo di Zaniolo, la Fiorentina ha detto chiaramente che non cerca calciatori come Berardi. Arriverà un difensore centrale mancino”

Enzo Bucchioni interviene a Radio Bruno per parlare della situazione in casa Fiorentina per quanto concerne il mercato, ma non solo. Ecco cosa ha detto Bucchioni: “Per Vicario la Fiorentina aveva sondato il terreno ma il giocatore andrà all’Inter, cerca squadre di livello superiore che offrano la champions e spendano una certa cifra. Il budget della Fiorentina è proporzionato al suo bilancio. La Fiorentina cerca un difensore centrale di piede sinistro. Commisso non può spendere 100 milioni di euro, salterebbe ogni discorso sul bilancio fatto finora”.

“Anche su Berardi, non bisogna vendere illusioni, come ai tempi per Belotti. La Lazio è su Berardi, e fa la Champions, ha 29 anni ed il Sassuolo vuole 20 milioni. Quante volte la Fiorentina ha detto che non cerca questi calciatori? Zaniolo, mi viene da sorridere, mi chiedo chi abbia messo in giro questo nome. Ha stipendio non alla portata. La Fiorentina cerca giocatori di qualità e personalità, certamente su profili dove non c’è concorrenza, vedi Gonzalez, profilo di livello assoluto”.

E ancora: “Finché non esce Amrabat non si può andare a prendere un altro giocatore in quel ruolo. Il mercato è fatto di incastri, per quanto riguarda gli attaccanti il discorso è simile. Oggi è tutto fermo e non si è mossa foglia nel mercato. Certo è che non si può andare tanto in là perchè il calcio di Italiano richiede tempo, però come detto non dipende solo dalla Fiorentina. In Italia di soldi non ce ne sono, le danze le iniziano altri campionati. Il vantaggio viola è che Commisso ha liquidità, a differenza di tante altre squadre. Se si individua il profilo giusto, l’operazione la Fiorentina la può concludere rapidamente, avendo i conti in regola. Retegui a me non piace tantissimo, con la Nazionale non mi ha fatto impazzire. Nzola ha fatto prestazioni che non ho visto fare a Cabral, Dia è tecnicamente più forte del brasiliano”.