Bucchioni: “Neanche il Real Madrid ha due squadre equivalenti. Italiano abbandoni l’idea del turnover. Gli esterni non funzionano e Gonzalez…”

Il turn over selvaggio di mister Italiano ha fatto discutere. Enzo Bucchioni a Radio Sportiva ha affrontato la tematica di casa Fiorentina ed analizzato poi la sconfitta di Udine: “La mia stima per Italiano c’è fin da La Spezia, a livello mediatico l’ho sempre elogiato. In questo momento ci sono difficoltà nella gestione della doppia partita. Siamo arrivati in Europa, lui ha riportato la Fiorentina lì dopo 6 anni. E’ la prima volta che è a questi livelli, sta cercando di capire come fare, ed il turnover è stato esagerato. Neppure il Real Madrid ha 2 squadre equivalenti. E’ un’idea che deve essere abbandonata”.

Quindi Bucchioni ha aggiunto: “Se manca l’amalgama è un problema; il gioco c’è, i giocatori seguono il mister ma ci sono i nuovi, se insieme compaiono delle riserve, tecnicamente inferiori, si fa fatica. Il gioco diventa prevedibile, si è più lenti ed inevitabile. Ieri abbiamo visto giocatori non pronti, altri fuori condizione. Manterrei l’intelaiatura dei migliori, poi, anche se massimo con 5 giocatori, si può anche variare. La squadra base però serve, ci deve essere. La Fiorentina non funziona sugli esterni, o comunque meno. Manca Gonzalez e la Fiorentina per ora va troppo piano”.