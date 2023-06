Bucchioni: “Nessuno venga a dire che la Conference è una coppetta, ognuno ha la sua Champions. Strane storie firmate Uefa, le vadano a spiegare ai 40 mila che resteranno fuori”

Il giornalista Enzo Bucchioni, in un commento pubblicato da La Gazzetta dello Sport, sulla finale di stasera che giocherà la Fiorentina ha scritto: “Nessuno venga a dire che la Conference è una coppetta, pensate soltanto a cosa ha costruito Mourinho a Roma vincendo la “coppetta” un anno fa. Per questo, ma solo per questo, andrebbe imitato: ognuno ha la sua Champions”.

Poi un passaggio molto polemico nei confronti di chi, questo evento lo ha organizzato: “Attorno a questa Conference ci sono però anche storie strane, naturalmente firmate Uefa. Come si fa a organizzare una finale in uno stadio come quello dello Slavia Praga da appena ventimila posti? Il calcio non era di tutti? Andatelo a spiegare a quei quarantamila italiani e inglesi che sono rimasti fuori!”.