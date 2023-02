Bucchioni: “Non aver preso Vicario un grosso errore della Fiorentina, l’operazione Cabral è stata frettolosa. Tutti avevano promosso l’operazione Jovic, e Commisso…”

Nel corso del Pentasport di Radio Bruno, il giornalista e noto opinionista viola Enzo Bucchioni si è soffermato su una serie di argomenti d’attualità di casa Fiorentina. Ecco cosa ha detto: “La Fiorentina ha giocato bene a Torino e messo in difficoltà la Juventus, ma ha fatto 0 punti. E’ difficile da accettare, soprattutto sul piano delle motivazioni. Un gruppo si deprime di fronte alla carenza di risultati. La partita di giovedì prossimo col Braga può essere il modo per tirarsi su e ritrovare fiducia. Le ragioni delle difficoltà le conosciamo da agosto. Il problema del gol, dalle punte agli esterni, è evidente”.

Prosegue Bucchioni: “Tutti in estate avevano promosso l’operazione Jovic, Logico che oggi le valutazioni cambiano, ma dei 5 giocatori arrivati al termine della sessione non c’era nessuno da bocciare. Non aver preso Vicario a 12 milioni è stato un errore: ora ne vale il doppio. La Fiorentina deve migliorare sul piano dello scouting. L’operazione Cabral è stata fatta troppo in fretta dopo la cessione di Vlahovic senza valutare attentamente. Questo è il momento per star vicino alla squadra e non buttare tutto a mare. Commisso a fine stagione valuterà le scelte dei manager e deciderà di conseguenza”.