Bucchioni: “Non reggo critiche a giocatori come Dodô e c’è chi voleva mandare via Italiano: ci sono persone che hanno inquinato l’ambiente. Un consiglio per Commisso…”

Il giornalista Enzo Bucchioni ha commentato la vittoria della Fiorentina contro il Milan. Ecco le sue parole a Italia 7: “Non si può dimenticare quanto è successo durante tutta la stagione, ma non reggo critiche nei confronti di giocatori come Dodô: la partita che ha fatto ieri parla da sola. Lui è un signor giocatore, così come Mandragora che è importante. Anche su Jovic, era scorretto dire che era un bidone… Anche Ancelotti ha detto che non era in lui nei mesi scorsi”.

Su Italiano: “C’è gente che voleva mandare via l’allenatore… ma come si fa! Queste sono persone che hanno inquinato l’ambiente. Appare evidente che l’impegno infrasettimanale ha influenzato. Commisso? Persona semplice, è rimasto umilissimo nonostante si sia arricchito. Un piccolo consiglio: a mio parere, dovrebbe farsi scivolare più addosso le critiche. Voglio dire, le ha ricevute un vincente come Berlusconi”.