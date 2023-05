Bucchioni: “Non va cambiata l’identità, serve solo qualcuno che faccia gol. Nzola ne farebbe venti a stagione, Cabral non si sta dimostrando all’altezza”

Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto a Radio Bruno Toscana per commentare la situazione in casa Fiorentina dopo la finale di Coppa Italia persa contro l’Inter: “La Viola gioca in questo modo, poco da fare. Italiano è capostipite di una filosofia che ha portato lontano questa squadra. Non c’è da cambiare l’identità del gruppo, semmai da affinare i dettagli. La vera necessità è uno che lì davanti la butti dentro perché la Fiorentina crea tanto. Qui uno come Nzola segnerebbe 20 gol a stagione; Cabral ci mette l’anima, ma qui a Firenze non si sta dimostrando all’altezza”.

Sulla possibilità della doppia punta: “Non la vedo una possibilità. Non rientra nei piani e nelle idee di Italiano ed è grazie a lui che siamo arrivati alle due finali, quindi non cambiamo”.