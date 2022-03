Bucchioni: “Quando l’Atalanta andava bene Gasperini stava zitto, ora sta cercando di nascondere le difficoltà parlando degli errori arbitrali”

A TMW Radio il giornalista Enzo Bucchioni, nel commentare la vittoria dell’Atalanta in Europa League, è tornato sulle lamentale di Gian Piero Gasperini in merito a certi episodi arbitrali: “Non ha ragione a lamentarsi continuamente. Quando l’Atalanta andava bene stava sempre zitto, ora sta cercando di mascherare le difficoltà della squadra parlando degli errori arbitrali. Ci sono situazioni sulle quali la classe arbitrale può e deve migliorare, ma ci sono episodi in cui è giusto dare per buono il giudizio del campo del direttore di gara”.