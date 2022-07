Bucchioni: “Questa stagione sarà un bel test per Italiano. Milenkovic? Se avesse voluto andare via lo avrebbe già detto”

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Italiano è un allenatore molto umile, quindi credo si sia accorto delle difficoltà della squadra nel giocare ogni tre giorni. L’anno scorso la Fiorentina ha sofferto questa cosa, mi aspetto quindi che il mister sappia trovare una soluzione. Sarà un bel test anche per lui, che ha grande talento ma deve ancora crescere. La vera incognita piuttosto è quella della pausa Mondiale, stando fermo due mesi non sai che cosa puoi aspettarti dopo. La Fiorentina deve partire forte e fare subito più punti possibile, perché nella seconda parte di stagione potrebbero esserci delle situazioni penalizzanti”.

E poi su Milenkovic ha aggiunto: “Siamo nel momento della famosa pausa di riflessioni. La Fiorentina vuole una risposta entro il 6 di agosto e così sarà. Voglio comunque pensare positivo, secondo me se lui volesse andare via lo avrebbe già detto. Invece non è stato così, quindi mi auguro che ci siano tante possibilità che rimanga. E’ vero che ci sono tanti giocatori che possono sostituirlo, ma si dovrebbero ambientare e il tempo è poco”.