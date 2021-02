Bucchioni: “Ribery deve essere la ciliegina, non la pedina fondamentale. La Rosa non è corta”

Questo pomeriggio il giornalista Enzo Bucchioni, durante un collegamento con Radio Bruno, ha commentato i principali temi in casa viola, dall’eventuale rinnovo di Frank Ribery alla sua valutazione dell’ultima sessione di mercato. Queste le sue parole: “Cosa penso su Ribery ormai lo sapete, e lo ridico. E’ un campione assoluto e nessuno lo mette in dubbio. Certi giocatori però funzionano quando sono una sorta di ciliegina, il lusso che a fasi alterne ti puoi permettere. Se invece deve essere lui il trascinatore, tutto quello che non fa nessun altro della squadra, non ci siamo. Benissimo se dovesse rimanere anche un terzo anno a Firenze, il giocatore deve però partire con l’idea che sia un surplus per questa squadra. Che entri a 30 minuti dalla fine per cambiarti la partita. Può partire titolare in sfida come con la Juventus e il Milan, ma poi deve essere gestito bene. Ha una cert’età ormai, non gli si può chiedere di fare sempre la differenza. In piu c’è da sottolineare che anche nelle ultime stagioni al Bayern ha saltato molte partite per infortunio. Ibrahimovic ha fatto la differenza al Milan perchè i rossoneri sono una squadra ben costruita a cui mancava il carisma di un giocatore come lo svedese. Se la Fiorentina costruirà una squadra solida e di livello come i rossoneri, mi andrà bene che si possa pensare di trattenere il francese. Coperta troppo corta? Non credo e lo ha confermato anche Prandelli quest’oggi in conferenza stampa. E’ una scelta concordata con la società, il mister preferisce una rosa contenuta. Le possibilità di variare le ha lo stesso, domani ad esempio, magari non lo farà, ma avrà le soluzioni per cambiare anche modulo. Mi aspetto che questa squadra possa crescere e trovare la continuità dei risultati. Nel mercato di Gennaio sono partiti giocatori che non volevano piu stare a Firenze, non è che li ha voluti mandare via la società. Erano i musi lunghi che destabilizzavano l’armonia dello spogliatoio. Anche dal punto di vista numerico eravamo troppi. La Fiorentina avrebbe potuto fare acquisti, ma proprio tenendo conto di quanto fatto l’anno scorso ha preferito attendere giugno”.

