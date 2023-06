Bucchioni: “Sarà ritoccata la spina dorsale della squadra: ci sono tanti giocatori che non possono andare oltre. Un campione verrebbe alla Fiorentina? Due anni fa no, oggi sì”

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato di Fiorentina e delle prospettive del calciomercato viola, a Radio Bruno Toscana: “I nomi trattati sono la linea centrale della squadra: portiere, difensore centrale sinistro, regista e centravanti. Ci sono diversi giocatori che non possono andare oltre queste capacità, nonostante siano stati tanto per la Fiorentina nell’ultima stagione. Anche perché, gli obiettivi primari sono le spine dorsali: quando funzionano portiere e attaccante, sei a posto”.

Sull’eventuale assenza dell’Europa: “I giocatori verrebbero comunque, per diverse ragioni. Primo, c’è una società solida, ma c’è anche un allenatore che fa giocare bene le proprie squadre con giocatori che ne sono la prova. Le due finali raggiunte, inoltre, sono una base non da poco per dare continuità. Questo è un ambiente stimolato. Se tu fossi un campione, verresti a giocare nella Fiorentina? Due anni fa ti dicevo di no, ora ti dico di sì“.

Sulle intenzioni della società: “Le idee sono molto chiare: l’incontro di 2 ore con Italiano è stato molto esplicativo, ma ce ne sono stati anche altri per chiarire ulteriormente la situazione. Profili ideali per il mercato? Direi un giocatore forte, ma ultimamente un po’ addormentato, che avrebbe bisogno di essere rilanciato”.