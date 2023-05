Bucchioni: “Se la Fiorentina è a giocarsi due coppe, il merito è di Italiano. Giusto aver tenuto fuori Jovic con l’Udinese, dentro Igor e non Quarta contro il Basilea”

Il giornalista Enzo Bucchioni a Radio Bruno fa il punto su vari temi centrali di casa Fiorentina. Ecco le sue parole: “Gonzalez sta facendo male ma può sempre trovare la giocata giusta, decisiva, e impattare sulla partita. Questo può essere e non ci sono alternative che possano dare ciò che l’argentino dà. Giovedì a Basilea servirà tanta intelligenza e attenzione, senza farsi prendere dall’ansia. Mi aspetto anche la possibilità Castrovilli, qualcosa serve cambiare. Martinez Quarta nella gestione è uno dei peggiori, è molto istintivo. Anche al Franchi è stato tra i maggiori responsabili della sconfitta. Io sceglierei Milenkovic e Igor al centro della difesa, danno maggiore solidità”.

“Italiano? Qualche eccesso di critica c’è stato, non è possibile sentire dire ‘deve andare via l’allenatore’, che fa il fenomeno. Di calcio se ne discute tutti i giorni ma si deve rimanere entro certi limiti. Se la Fiorentina è a giocarsi due coppe, ed è tornata in Europa, è grazie al lavoro dell’allenatore. Italiano ha dato gioco ed identità, riconosciuti da tutti, addetti ai lavori e non. Il calcio della Fiorentina è dominante. Gli servirà di esperienza la sconfitta col Basilea. Va capito come affrontarle e gestirle, si doveva fare certamente meglio. Di calcio se ne discute tutti i giorni ma si deve rimanere entro certi limiti”.

E ancora: “Jovic e Terzic? Si arriva a fare certi risultati anche perchè ci sono delle regole che valgono per tutti. Non si può derogare sennò si perde credibilità. Anche le situazioni di Gollini e quella di Maleh sono state gestite chiaramente; Maleh voleva giocare di più ed è andato a Lecce. Ora i due giocatori serbi hanno fatto una cosa sbagliata, in questi casi si va a parlare con l’allenatore se si vuole una spiegazione. Jovic poi ora non può certo pretendere qualcosa, siamo noi che dobbiamo pretendere. Ha fatto benissimo a tenere fuori l’attaccante”.

“E’ una stagione di crescita, la squadra è cresciuta moltissimo nella gestione del triplice impegno. Anche il tecnico è cresciuto, queste sono basi da cui partire. Logico che se si vincesse si scalerebbero altri gradini, altrimenti sarebbe comunque un’annata da portare dietro come bagaglio per il futuro. Servirà analizzare ciò che non ha funzionato e risolverlo. Smontare nuovamente tutto ciò che c’è e farsi prendere dall’ansia sarebbe sbagliato. Servono certamente altri step di crescita, anche con l’arrivo di calciatori forti, di livello superiore”.