Bucchioni: “Se le cose andranno bene Commisso potrebbe riprovarci per Berardi. Gattuso? Meglio così, sarebbe stato ingombrante”

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato a Italia 7 di alcuni temi riguardanti la Fiorentina: “La squadra ha mostrato personalità, facendo finalmente calcio che se vogliamo era una cosa banale che non succedeva. Il tecnico ha un’idea forte e la squadra lo segue, la società lo ha accontentato, i risultati dovevano arrivare per forza. Si vedono i frutti di una squadra che finalmente gioca col sorriso, dopo tre anni in cui non funzionava nulla. Col Torino c’erano dieci calciatori dell’anno scorso, stessa cosa con l’Atalanta, ma la differenza la fanno il gioco e la mentalità”.

E poi ha aggiunto: “Gattuso? Meglio che sia andata così, sarebbe arrivato a Firenze in maniera non positiva e sarebbe stato più ingombrante di Italiano. Se quest’ultimo volesse fare carriera sulla panchina viola, potrebbe fare grandi cose. L’errore più grande di Commisso? Confermare Montella, un episodio che portò negatività. Berardi? Si è svegliato tardi nel chiedere la cessione quest’estate. Ma se la Fiorentina dovesse fare bene, Commisso ritroverebbe entusiasmo e potrebbe provare a fare un investimento per lui nel prossimo mercato”.