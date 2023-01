Bucchioni: “Senza Jovic, Cabral giocherà più tranquillo. Italiano? Domani mi aspetto un segnale anche da parte sua”

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Al netto dell’infortunio di Jovic, l’idea di Italiano era comunque quella di provare Cabral per qualche partita consecutiva. Una sorta di ultima chance, per capire se è il caso di puntarci ancora oppure di considerare una sua cessione a gennaio. Il fatto che non ci sia Jovic può permette a Cabral di giocare con la mente sgombra contro il Sassuolo, a maggior ragione dopo essersi sbloccato”.

E poi ha aggiunto: “Contro il Monza hai perso due punti, quindi la scalata verso l’Europa è partita rilento. Mi aspettavo una Fiorentina che giocasse con continuità per tutta la partita, invece dopo un tempo si è sciolta. Ci sono delle perplessità che spero possano essere risolte domani. Dichiarazioni di Italiano? Gli allenatori sono così, difficilmente dopo una partita parlano male della squadra. Sono piccole bugie, necessarie per difendere il gruppo pubblicamente. Sono sicuro che in privato abbia detto la verità ai giocatori. Detto questo, è evidente che anche Italiano abbia delle colpe per aver ritardato i cambi contro il Monza. Domani mi aspetto un segnale anche da parte sua”.