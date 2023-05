Bucchioni: “Senza stadio di proprietà una società di calcio non può crescere. La vicenda Franchi è un vicolo cieco”

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno Toscana in vista della partita di stasera: “Le rotazioni di Italiano alla fine hanno funzionato, portando la Fiorentina a essere una squadra in cui non ci sono titolari e riserve, ma in cui semplicemente gioca chi sta meglio. Oltretutto in questo modo tutti sono pronti in caso di bisogno, mentre se tieni un calciatore fuori per tre mesi poi rischi che non sia all’altezza quando serve”.

E poi sullo stadio ha aggiunto: “Se avevo dei dubbi sul restyling del Franchi prima, adesso ne ho ancora di più. Come si fa a proseguire con un progetto per il quale non hai i soldi necessari? Come può un’azienda fare una gara d’appalto rischiando che i lavori non finiscano causa esaurimento budget? Mi dispiace per Nardella, che si è infilato in un vicolo cieco. Ma mi dispiace soprattutto per la Fiorentina, perché oggigiorno una società di calcio senza stadio di proprietà non può crescere e non può programmare il futuro”.