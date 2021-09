Bucchioni: “Sottil a Udine avrebbe fatto danni, con Callejon invece la Fiorentina ha contrastato l’avversario, è stato più utile”

“Il secondo tempo a Udine dimostra come nelle difficoltà fisiche, la Fiorentina di Italiano sia stata in grado di adattarsi – ha detto a Radio Bruno, il giornalista Enzo Bucchioni – Se avesse messo dentro Sottil, che è un giocatore che strappa e gioca più per se stesso, in quel momento avrebbe fatto dei danni. Invece Callejon è andato a cercare di ostacolare l’avversario, da un punto di vista tattico è stato più utile. Le rotazioni? E’ vero che in panchina non ci sono i giocatori delle big, ma quest’anno ci sono soluzioni, perché Duncan doveva essere un panchinaro. Questa squadra non può che crescere e Italiano sta già ottenendo grandi risultati, anche da Amrabat per esempio”.