Bucchioni: “Spero che la Fiorentina stia pensando alla cessione di Cabral. Per sostituirlo…”

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno delle prossime possibili mosse sul mercato della società viola.

Queste le sue parole: “Maleh si è un po’ perso, non è diventato il giocatore che ci si aspettava. Credo che a Lecce troverà una squadra più simile a livello di gioco. Cabral è un problema attualmente per la Fiorentina, spero che si stia pensando a un altro attaccante. Magari un club come la Cremonese o Sampdoria potrebbe valorizzarlo. Per sostituirlo credo che un profilo come Petagna sia adatto, oppure Belotti, per andare sul sicuro”.