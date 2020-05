Bucchioni: “STADIO? Siamo alla solita comica politica. Joe Barone è stato chiaro e al ‘Franchi’ la Fiorentina non può realizzare le aree commerciali”

Il giornalista Enzo Bucchioni a Italia 7 ha parlato della questione STADIO: “Siamo alla solita comica politica. Io sono per la concretezza: se le cose si possono fare si fanno altrimenti non si fanno. Passano i giorni, i mesi e gli anni ma la storia è la solita. Sulla Mercafir sono stati persi cinque o sei anni. Il Sindaco si sta prendendo delle responsabilità ma non serve ristrutturare il Franchi nonostante sia storia di Firenze. E la storia la sovrintindenza non te la fa toccare. Joe Barone è stato chiaro: vogliono uno stadio da 45.000 con annessi e connessi negozi commerciali. Cose che al Franchi non si possono fare”.