Bucchioni: “Temo che la vicenda stadio abbia turbato la squadra e il mister. Spero che la Fiorentina non ne risenta”

Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto a Radio Bruno Toscana per parlare di Fiorentina, partendo da una digressione sulla questione stadio: “Riporterei il Franchi a quella bellezza che lo caratterizzava dagli anni ‘30 in poi. Senza sfrattare la squadra, tu riesci a rifarti il bel restauro per ammodernare l’impianto e poi, quando la Fiorentina riuscirà a trovare un Commisso di turno in futuro, si potrà valutare uno stadio nuovo“.

Sul ritorno della Viola in campo: “Temo che questa vicenda stadio possa aver condizionato e turbato la squadra e il mister. Mi dispiace perché in queste due settimane non s’è veramente parlato d’altro. Adesso, finalmente, si torna in campo e si pensa a quello, ma spero che la Fiorentina non risenta di questo tema“.