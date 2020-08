Bucchioni: “Torreira è in cima alla lista di Pradè. Giocatori come Higuain mancano alla Fiorentina da anni. E’ uno che i goal li fa…”

Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto a Radio Bruno parlando dell’affare Higuain alla Fiorentina: “Questo è uno dei nomi che sembrano inarrivabili. Ma con queste condizioni può essere arrivabile ed è una di quelle situazioni che ti fa crescere subito. Non è uno di quei nomi a cui non puoi arrivare, come Belotti o Milik. Higuain, con un progetto di un certo tipo ci puoi arrivare. Per Thiago Silva, la Fiorentina non si è mai messa a sedere, mancano giocatori come Higuain a Firenze, da anni ormai. Ci sta tutto”.

E su Torreira: “Cercano un regista davanti alla difesa, Torreira ha tutte queste caratteristiche. Le soluzioni sono millanta. Torreira è in cima alla lista di Pradè. Javi Martinez è un profilo diverso, ha un altro anno di contratto. Il Bayern ti regala il cartellino per risparmiare. Gli operatori di mercato della Fiorentina stanno lavorando su tutte le operazioni. Ci vorrà pazienza. La Fiorentina non dovrà ricostruire, non puoi sbagliare quei due/tre colpi”.

E ancora su Higuain: “Questo i gol li fa. E’ depresso calcisticamente, si esalta al centro di un progetto, poi si deprime se manca la fiducia. Un progetto come quello della Fiorentina è perfetto con Higuain. Devi riaccendergli la spia delle emozioni, è una operazione costosissima, ma il giocatore c’è”.

E su Pezzella: “Tecnicamente fa parte degli incedibili. Iachini non vorrebbe vendere nessuno dei tre difensori”.