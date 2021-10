Bucchioni: “Vlahovic non mi ha mai convinto. Commisso si affeziona troppo ai giocatori, doveva essere più duro”

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno Toscana delle ultime vicende di casa Fiorentina: “A me Vlahovic non ha mai convinto, troppo per benino, troppo perfettino. Se avesse espresso la volontà di andare via l’anno scorso, lo avremmo venduto e saremmo stati tutti contenti. Ho sempre pensato che sarebbe andato via, non ho mai creduto ai segnali positivi lanciati ogni tanto dalla società. A Vlahovic faceva comodo rimanere a Firenze un altro anno per imparare cose nuove, senza rinnovare il contratto. L’unica “colpa” che do a Commisso è di fidarsi dei giocatori, di affezionarsi ai giocatori. Il presidente doveva essere più duro e dare una deadline a Vlahovic durante l’estate”.

E poi ha aggiunto: “Ho criticato molto la società perché negli ultimi anni ha fatto degli errori, ma ora sta migliorando. Un esempio è aver preso Italiano, grande allenatore. Ma deve cambiare il rapporto con i giocatori, non possono essere trattati come una famiglia. La Fiorentina può vivere senza Vlahovic, lo ha dimostrato mettendolo in piazza, solo che l’ha fatto un po’ presto. Manca ancora tanto a fine campionato, ma anche al mercato invernale. Certo dipende come arrivi a gennaio: se sei a ridosso della zona europea devi fare un investimento importante, altrimenti puoi andare anche su un giovane”.