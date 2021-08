Bucchioni: “Vlahovic senza rinnovo non sarebbe un affare per Commisso. L’agente lo sta offrendo a varie squadre. Berardi-Fiorentina? Solo se…”

Nel suo editoriale a 360 gradi per Tuttomercatoweb.com, il giornalista aullese Enzo Bucchioni dà spazio anche al mercato della Fiorentina: “Berardi è valutato trenta milioni e in allerta c’è la Fiorentina che potrebbe reinvestire se Vlahovic dovesse andar via, ma è difficile convincere il Sassuolo a mollare. Difficile privarsi in poche ore e alla fine del mercato di giocatori importanti come Locatelli e adesso Berardi. La società non vorrebbe trattare con nessuno, ma se il giocatore s’impunta? L’operazione è partita e i riflettori accesi.

Capitolo Vlahovic. Attenzione al City e all’ambizioso sceicco di nome Mansour. Guardiola avrebbe voluto Harry Kane, ma l’affare è sfumato. Ora è in atto un tentativo per capire a che cifra si può arrivare a Vlahovic della Fiorentina.

Commisso continua a dire che il giocatore è incedibile, lui però non firma il rinnovo proposto a cifre alte e il suo procuratore Ristic lo sta proponendo a diverse società (Atletico Madrid soprattutto) e adesso sta parlando appunto con il City. Come finirà?

Come detto da lui stesso, Commisso potrebbe crollare davanti a cento milioni e alla volontà ferma del giocatore d’andar via, ma la cifra in ballo è molto alta e il City difficilmente si muoverà dagli ottanta già ventilati. Che succederà?

Se Vlahovic dovesse restare a Firenze senza prolungare il contratto in scadenza nel 2023 i tifosi sarebbero contenti, ovvio, e l’allenatore Italiano pure, ma per la Fiorentina non sarebbe un grande affare.

L’estate prossima, a un anno dalla scadenza, il prezzo rischierebbe di calare anche del cinquanta per cento. Ma Commisso può ragionare anche in altri termini, in soldi non gli mancano e sa che Vlahovic sarebbe troppo importante per il rilancio viola.

Storia per la quale, come ha detto lo stesso Rocco, è difficile scrivere il finale. Per ora non lo conosce nessuno”.