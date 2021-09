Bucchioni: “Voglio esagerare, i primi trenta minuti della Fiorentina con l’Inter sono stati i più belli in Italia dai tempi del Napoli di Sarri. Uno squarcio di viola che ha aperto l’orizzonte ai tifosi”

Una Fiorentina che ritorna sulla terra dopo la sconfitta con l’Inter? Nient’affatto. Il giornalista Enzo Bucchioni, in un articolo pubblicato da Il Tirreno è del parere opposto: “Voglio esagerare, ora divento provocatorio: i primi trenta minuti della Fiorentina con l’Inter sono stati un saggio di grande calcio, forse il più bello visto in Italia dai tempi non lontani del Napoli di Sarri“.

Poi aggiunge: “La Fiorentina non è ancora una macchina perfetta e non è pronta, ma la strada intrapresa da Vincenzo Italiano e dalla sua Viola-band è segnata. Affascinante e coraggiosa allo stesso tempo”.

E infine: “Quello squarcio di Fiorentina ha illuminato la serata e aperto l’orizzonte ai tifosi”.