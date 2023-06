Bucciantini: “Amrabat è un titolare della Fiorentina ma i centrocampisti moderni segnano e fanno assist. Sabiri acquisto che non ho capito, Orsolini forte ed intrigante e Gnonto…”

A Radio Bruno il giornalista di Sky Marco Bucciantini commenta varie tematiche di casa Fiorentina, concentrandosi soprattutto su centrocampo e reparto esterni d’attacco. Ecco le sue parole: “Amrabat un grande giocatore con determinate caratteristiche. Adatto per un certo tipo di strategia. Sicuramente un dominatore della mediana ma segna di media 1 gol ed 1 assist all’anno. I centrocampisti moderni che valgono tanti milioni abitano quella zona del campo con altre qualità, altre doti di sveltezza e manovra. A 30 milioni sarebbe venduto bene. È un titolare della Fiorentina, ma non è un dramma se parte”.

E ancora: “Il marocchino col gioco del Barcellona non c’incastrava nulla, ed infatti non c’è andato. L’avrebbero magari preso per tenerlo in organico, con modalità conveniente. Certamente la Fiorentina non può far decidere al giocatore il prezzo di vendita. Non c’è bisogno di soldi, condivido la linea di Commisso“.

“Serve un titolare sull’esterno, un 7 vero. Gonzalez è l’11, e c’è Brekalo come alternativa. Italiano ha fatto diventare Sottil un giocatore, dopo che a Firenze non giocava mai, poi ha avuto problemi. Orsolini è forte ed è intrigante perchè a volte dà la sensazione di aver fatto il salto di qualità ma poi manca di continuità. Ha numeri di livello negli ultimi 30 metri, se lo si riesce a inquadrare è molto interessante. Gnonto è un ottimo casinista dell’attacco ma è più attaccante che ala. Sabiri è invece un acquisto che non ho capito”.