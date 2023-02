Bucciantini: “Amrabat giocatore di statura mondiale e con Italiano ha imparato a verticalizzare. Barak soffre la staticità di Jovic”

Il giornalista e opinionista di Sky, Marco Bucciantini, è stato intervistato da L’Arena di Verona, in quanto la Fiorentina sarà il prossimo avversario in campionato dei gialloblu.

Sulla squadra viola ha detto: “La Fiorentina è una squadra difficile da decifrare: in Europa si sta ritagliando il proprio spazio, mentre in Italia fatica un po’, soprattutto contro squadre che si chiudono e non lasciano spazi”.

In campo e in panchina ci saranno diversi ex gialloblu: “Amrabat è un giocatore di statura mondiale e con Italiano ha anche imparato a verticalizzare, anche se non sempre gli riesce. Barak è molto bravo inserirsi e ma soffre un po’ la staticità di Jovic: con Caprari e Simeone era tutto più facile… Italiano? Nonostante i buoni risultati raggiunti, è sempre sotto esame”.