Bucciantini: “Barak e Nico Gonzalez sono giocatori che in Conference fanno la differenza. La Fiorentina si era stancata di difendere…”

L’opinionista di Sky e tifoso viola Marco Bucciantini ha parlato all’emittente satellitare della partita vinta per 3-1 dalla Fiorentina sul Basilea. Queste le sue parole:

“A un certo punto della partita la Fiorentina si era stancata di difendere, si è visto. I viola avevano bisogno di fare una grande partita per arrivare in finale e l’ha fatta. Barak e Nico Gonzalez sono giocatori che in competizioni come la Conference League fanno la differenza. L’argentino ha fatto una grande prestazione, ha uno stacco di testa clamoroso e anche ieri lo ha fatto vedere. Anche Jovic ha fatto vedere buone cose. Si è procurato diverse occasioni interessanti e ha fatto l’assist per il gol di Barak”