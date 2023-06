Bucciantini: “Berardi in Serie A fa ancora la differenza, Orsolini discontinuo. Saponara? Averlo avuto in squadra è stato un onore”

Il giornalista e opinionista di Sky Sport Marco Bucciantini ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Berardi è sempre stato proprietario del suo destino, spesso si è tolto da solo dal mercato anche di fronte a offerte importanti. E’ uno che va sempre in doppia cifra tra gol e assist, in Serie A fa la differenza in quel ruolo. Orsolini invece è discontinuo, pur avendo ottimi numeri; il fatto che non sia sempre titolare nel Bologna fa riflettere. Retegui? Faccio fatica a valutarlo, non mi sono fatto un’idea precisa su quanto sia capace di connettersi. La Fiorentina ha bisogno di gente che sappia giocare in attacco, nel senso di muoversi bene e dialogare con i compagni”.

E poi ha aggiunto: “Dia è forte, ma in una squadra che si difende e riparte in verticale come la Salernitana. Portiere? E’ uno dei ruoli in cui i giocatori ci sono, ma in cui si può migliorare. Saponara? Se n’è andato con la stessa classe con cui è sempre sceso in campo. Ci sta, era a Firenze da tanto tempo e la società vuole mettere dentro nomi nuovi. Fatemi dire però che è stato un piacere e un onore avere in rosa un giocatore così, non un campione ma straordinariamente intelligente e capace di giocate pazzesche. Le parole scritte per Astori rimarranno impresse per sempre”.