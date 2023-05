Bucciantini: “Castrovilli la novità nello spartito, i suoi gol fondamentali per la Fiorentina. Se Gonzalez non rispondesse presente nel momento chiave resterebbe sensazione di frustrazione”

Il giornalista di Sky Marco Bucciantini ha parlato a Radio Bruno spaziando su varie analisi di temi caldi di casa viola.

Ecco le parole di Bucciantini: “Servirà tanta voglia giovedì a Basilea. Per andare in finale dovremo fare una grande partita ed avere pazienza. Castrovilli? Quando si può presentare una novità nello spartito, è fondamentale. Gaetano sa giocare ed è importante, segna, gioca ad un tocco, si inserisce. E’ cresciuto tanto fisicamente, guardate il lavoro che fa in campo. E’ fondamentale il suo contributo in zona gol per la Fiorentina. Mi piacerebbe che Nico Gonzalez ci desse qualcosa nel momento chiave della stagione. Ci resterebbe una sensazione di frustrazione e tradimento. Sono convinto che se la Fiorentina giocherà una grande partita, andrà in finale. Dall’inizio alla fine però servirà una prova molto importante”.

“Sempre importante e bello quando ci si accorge che col nome di Astori si riesce a fare tutto. Oggi ero alla presentazione dell’evento del 31 maggio, faccio parte del consiglio direttivo dell’Associazione. E’ facile tenerlo vivo Davide, è una possibilità per tutti di condivisione. Un ragazzo che unì i colori di tutte le tifoserie italiane. Indimenticabili i funerali in Santa Croce. Noi abbiamo il compito di vivere con orgoglio questa possibilità di testimoniare quella che era una bella persona. E c’è bisogno di farle restare presenti”.