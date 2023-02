Bucciantini: “Dispiace non aver ripetuto il campionato dell’anno scorso, ma il motivo si nasconde dietro tre nomi: Vlahovic, Torreira e Nico Gonzalez”

Il giornalista e opinionista di Sky Sport Marco Bucciantini ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Secondo me la Fiorentina ha giocato un ottimo secondo tempo, mentre nel primo era un po’ sotto ritmo. E’ evidente che quando ci sono le coppe la squadra fa più fatica a preparare le partite. Non è un caso che in Europa si arrivi più facilmente al tiro, semplicemente le squadre straniere non conoscono la Fiorentina come la conoscono quelle italiane. Quando non riescono a concludere i giocatori viola si innervosiscono, al netto di qualcosa che sicuramente manca sul fronte offensivo”.

E poi ha aggiunto: “Non capisco la delusione della gente nei confronti di Italiano. Prima di lui la Fiorentina aveva una media di 42 punti negli ultimi tre campionati, e aveva un attaccante che oggi il mister non ha. I dati dimostrano che la squadra viola è quella con il miglior rapporto tra occasioni create e gol segnati, e ciò dimostra che la presenza nella metà campo avversaria resta importante esattamente come l’anno scorso. Dispiace non aver confermato i 60 punti, ma i motivi ci sono e li troviamo nell’aver perso tre giocatori fondamentali: Vlahovic, Torreira e ci metto anche Nico Gonzalez che quest’anno c’è stato pochissimo”.