Bucciantini: “Errori anche da schierati, poi non stupiamoci delle imbarcate. Questa Fiorentina prenda esempio…”

Marco Bucciantini, noto opinionista e tifoso della Fiorentina, ha commentato a Radio Bruno la disfatta viola contro la Lazio e non solo. queste le sue dichiarazioni: “Il problema sembra essere sempre il solito: la Fiorentina non segna. Stavamo facendo male alla Lazio, poi il gol lo abbiamo subito. A fare male sono stati gli attaccanti. Abbiamo fatto errori anche da schiarati, poi non ci stupiamo se contro le grandi finisce 4-0”

“Se andavi in vantaggio avevi anche l’entusiasmo a portarti avanti. La Lazio avrebbe perso qualche certezza. Jovic non va lasciato da solo e lui non deve lasciare da solo noi. Questa Fiorentina prenda esempio da Kouamé e continui a migliorare”.