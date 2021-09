Bucciantini: “Il Genoa è una squadra strana e ricca di alternative. Concedono tanto, con la Fiorentina sarà una partita a viso aperto”

L’opinionista di Sky Marco Bucciantini è intervenuto così a Lady Radio “Il Genoa ha tanti giocatori, tutti diversi tra loro che consentono grandi rotazioni. A destra per esempio Ballardini ha alternato Sabelli, Ghiglione, Rovella. Infine Cambiaso, un mancino a rientrare dentro il campo, e a Cagliari in questo modo hanno ribaltato la partita. Anche davanti hanno tante alternative, Pandev, Destro, Kallon. Il Genoa una squadra strana, che trova facilmente il tiro in porta, ma che dall’altro lato ti concede anche tanto. Sarà una partita a viso aperto quella di domani contro la Fiorentina“.