Bucciantini: “I gol subiti sono arrivati per millimetri o a partita chiusa. Castrovilli? Deve trovare l’agonismo chiesto da Italiano”

L’opinionista di Sky Sport Marco Bucciantini ha parlato a Radio Bruno Toscana del momento della Fiorentina: “Non so se quella di ieri è una vittoria da grande squadra, sicuramente è una vittoria importante. Nelle ultime tre trasferte i viola hanno ottenuto tre vittorie e subito un solo gol, su rigore. Questo davvero è da grande squadra, o meglio da squadra grande che mette la forza del gruppo davanti a tutto. I gol che abbiamo subito sono stati o a partita già chiusa o per questione di millimetri, come a Roma. Ciò che invece dobbiamo davvero migliorare è la concretizzazione delle azioni che creiamo”.

E poi ha aggiunto: “Il prossimo passo per migliorare potrebbe essere l’inserimento di Castrovilli nell’agonismo richiesto da Italiano. Se ci riesce può essere determinante. Quanto a Vlahovic, è lui che aiuta la squadra nella manovra e non la squadra che lo mette nelle condizioni di segnare. Sarebbe auspicabile invece che gli arrivassero più palloni da mettere dentro. Comunque è normale che siano in tanti a segnare, è nella filosofia di Italiano, succedeva anche a La Spezia.