Bucciantini: “Ingiusto sminuire la vittoria della Fiorentina, fino a ieri esaltavamo il Braga. Jovic? Italiano lo ha aspettato e lui ha risposto”

Il giornalista e opinionista per Sky Sport Marco Bucciantini ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “La formula a eliminazione diretta delle coppe ti obbliga a dare tutto quando scendi in campo, ma comunque a me non sembra che la Fiorentina sia mancata nelle prestazioni in campionato. Sto sentendo troppe persone sminuire il valore del Braga, ma se ne abbiamo parlato bene fino a ieri non possiamo cambiare idea adesso. Kouame? Per tante settimane è stato il miglior attaccante della squadra, poi chiaramente ha dei limiti che adesso stanno emergendo. Jovic? Abbiamo visto che possiede della qualità, Italiano lo ha aspettato e finalmente il serbo ha ripagato la fiducia”.

E poi ha aggiunto: “Italiano ha spiegato che Sirigu deve crescere di condizione perché è stato tanto tempo senza giocare. Avrà anche lui dei minuti, però in questo momento il ruolo di titolare di Terracciano non è in discussione. Coppe? Sarebbe bellissimo fare due finali, ancora di più vincere uno o due trofei. Questo renderebbe la stagione storica. Amrabat? E’ cresciuto in personalità e se acquista coraggio ne beneficeranno anche le sue giocate”.