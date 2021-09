Bucciantini: “Italiano è l’evento di questi ultimi anni. Callejon buon interprete, ma non sa più aggiungere numeri. E con De Paul o Berardi la Fiorentina…”

Il giornalista Marco Bucciantini, intervistato da CalcioStyle.it, ha esaltato la Fiorentina vista in questo inizio di campionato.

“Ha trovato una strada – ha detto Bucciantini – Una traccia netta, visibile, costruita dal suo allenatore. Vincenzo Italiano è l’evento di questi ultimi anni. Un uomo capace di diffondere la sua passione, la sua visione, la sua volontà. Di esaltare il fatto calcistico: il coraggio nella ricerca del gol. Di piegare gli uomini ad azioni lottate come se fossero le ultime occasioni di una vita intera. Di portarli a giocare partite come se non ci fosse un domani”.

E ancora: “Questo appassiona, coinvolge. Crea virtù: migliora i giocatori e semplifica il lavoro di chi deve sceglierli, perché è netta la vocazione del tecnico e della “sua” squadra. Non credo possa andare in Europa, ma con il Torino dovrà confondere quelle che saranno le peggiori fra quelle sette squadre che da un lustro occupano tutti i posti europei”.

Una squadra che ha portato avanti la propria rivoluzione a partire dal mercato: “Tutto quello che è arrivato o è tornato (da Gonzalez a Sottil, da Saponara a Odriozola, da Torreira a Nastasic) aiuta Italiano nella sua idea di calcio propositivo e aggressivo. La squadra è applicata come un esercito, ma è evidente che alcune potenzialità del gioco siano rallentate e diminuite dalla mancanza di qualcosa di certo, assoluto, affidabile nei grezzi numeri (gol, assist). Però era giusto stimolare un organico sterminato e cercare di rivalutare qualche vecchio investimento: nel caso di Duncan, per esempio, sta funzionando. Callejon interpreta bene il ruolo, ma non sa più aggiungere numeri: ecco, De Paul e Berardi avrebbero, in questi due ruoli, avrebbero portato gol e giocate decisive. Ma nessuno in Italia è riuscito a comprarli, significa che non era semplice, e allora è perfino etico essere riusciti a fare questo tipo di calcio con i giocatori che c’erano. Come dice lo scrittore, il destino fa il fuoco con la legna che c’è. E se permetti, dopo tanti anni, questo fuoco scalda”.