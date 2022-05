Bucciantini: “Italiano fa bene a mantenere la sua filosofia. E’ quella che ha permesso alla Fiorentina di battere le big e giocarsi l’Europa”

Il giornalista e opinionista di Sky Sport Marco Bucciantini ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Contro la Sampdoria la Fiorentina ha ricevuto una lezione di calcio. Io però sono d’accordo con la volontà di Italiano di conservare la stessa filosofia di sempre, quella che ci ha portato fin qui. Ora la squadra è fragile, ma l’identità dell’allenatore è ciò che le ha permesso di battere le big; una cosa che, l’anno scorso, non è riuscita praticamente mai a fare”.

E poi in vista della Juventus ha aggiunto: “Io giocherei con Saponara, Ikonè e Nico Gonzalez falso nueve per togliere alla Juve il punto di riferimento. I bianconeri hanno sempre lasciato tanto campo alla Fiorentina, ma negli ultimi trenta metri hanno sempre avuto la meglio come dimostrano gli zero gol segnati dai viola in tre partite tra campionato e Coppa Italia”.