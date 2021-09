Bucciantini: “Italiano mi entusiasma, è ciò che serviva a Firenze. Con Berardi sarebbe cambiato tutto, ma la Fiorentina ha fatto le cose per bene”

L’opinionista Marco Bucciantini è intervenuto così a Radio Bruno, facendo il punto sulla nuova Fiorentina di Italiano:

“Questa nuova Fiorentina mi piace, voglio vedere una squadra con un idea di gioco e sembra che Italiano ci stia riuscendo. Ha già impresso il suo marchio. Non mi ha sorpreso la velocità con cui ha divulgato la sua idea di calcio. Ero convinto che la sua intensità mentale che mette nel lavoro diventasse subito virtuosa. Quello che serviva adesso a Firenze e ai suoi tifosi era proprio un allenatore come Vincenzo Italiano. Ero convinto che ci avrebbe fatto esaltare. Mi voglio entusiasmare, è quello che serve oggi a Firenze”.

E’ stato un bene il divorzio anticipato con Gattuso? “Sinceramente a me piaceva anche Gattuso. Anche lui in ogni avventura si è migliorato, da Pisa, Milano e Napoli. Detto questo Italiano mi sembra più adatto a Firenze. Per di più è all’inizio della sua scalata verso la vetta del calcio, e mi piace l’idea che cominci insieme alla Fiorentina”.

Il mancato arrivo di Berardi e Orsolini “Sarebbe cambiato tutto con uno come Berardi in campo. Il settimo posto sarebbe stato un vero obiettivo, Potevi fare i punti del Sassuolo dell’anno scorso. La Fiorentina però ha fatto le cose per bene sul mercato. Si poteva fare qualcosa di più, ma in questo momento è difficile per tutti i club. Anche Orsolini avrebbe migliorato la Fiorentina, ma abbiamo Sottil, e lui diventerà per la Fiorentina quello che è Orsolini oggi nel Bologna”.

Kokorin: “Vedremo come lo impiegherà Italiano, se da esterno o da centravanti quando Vlahovic avrà il mal di testa. Secondo me può agire meglio da esterno. E’ un incognita, vedremo se il russo è ancora un giocatore”.

Abbondanza a centrocampo: “Torreira sa possedere il campo, gioca bene la palla, rifornisce continuamente la trequarti. Bonaventura e Maleh, Castrovilli ne gioveranno, loro che hanno corsa. Torreira e altri due che si alterneranno, anche perchè Italiano chiederà loro un grande dispendio di energie. Quattro giocatori che giocheranno metà partita ciascuno. Ognuno di loro darà il suo contributo per la causa viola”.

Vlahovic: “Ha un repertorio di gol che fa impressione alla sua età. Sa lavorare sia in profondità, ma sa anche cucire il gioco col centrocampo. Con Italiano la Fiorentina creerà tanto e lui dovrà essere bravo a farsi trovare pronto”.