Bucciantini: “Jovic deve sfruttare l’occasione che gli ha dato la Fiorentina, altrimenti rimarrà per sempre una meteora”

Il giornalista e opinionista di Sky Sport Marco Bucciantini ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Io penso che la Fiorentina sia una società forte. A Commisso assegno il merito di aver scelto Italiano, che è stata la cosa migliore degli ultimi diciotto mesi. Certo, riguardo ai giocatori hai fatto delle scommesse che quest’anno per ora hai perso, ma c’è ancora tempo per vincerle. Mi dispiace sinceramente di leggere del possibile addio di Nico Gonzalez proprio adesso che aveva ricominciato a giocare”.

E poi ha aggiunto: “Ieri Jovic aveva fatto un bel gol, con un tocco reso semplice dalla classe che ha. Un gol del genere ti fa capire che con la palla ci sa fare, solo che la partita si gioca anche senza. Il serbo deve approfittare dell’occasione che gli ha dato la Fiorentina, altrimenti rischia di rimanere una meteora. Critiche a Italiano? E’ un allenatore ambizioso, che in campo vuole vedere la sua squadra spingere sempre. La Fiorentina l’anno scorso ha vinto due volte a Napoli, ha battuto il Milan e la Juventus. Quest’anno, risultati a parte, solo due partite sono state giocate veramente male. Per il resto la squadra è sempre andata in campo con ambizione, cosa che prima di Italiano avevamo un po’ perso”.