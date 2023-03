Bucciantini: “La Conference League va rispettata, la Fiorentina è cresciuta giocandola. Dodò e Mandragora oggi sono altri giocatori”

Il giornalista e opinionista di Sky Sport Marco Bucciantini ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Ammetto che ieri sera Jovic e Cabral sono un po’ mancati, ma non solo loro. La Fiorentina ha messo in campo in totale sette attaccanti e alla fine l’unico gol l’ha segnato un centrocampista. Il percorso in Conference League è iniziato male ma poi è andato a crescere. Non capisco chi si lamenta di questo torneo, non sarà la Champions ma è comunque una competizione internazionale e sta aiutando la Fiorentina in tante cose. Nel gioco, nei gol dei suoi attaccanti, nella crescita di tanti giocatori come Dodò e Mandragora“.

E poi ha aggiunto: “Non dobbiamo dimenticarci delle critiche che la Fiorentina ha ricevuto quando le mancavano dei fattori che oggi invece ha. I gol di Barak, Jovic e Cabral, in generale la capacità di segnare. La squadra stava tanto in attacco ma non concretizzava. Facendo il confronto con l’anno scorso spesso si dice che avevamo Torreira, ed è vero, però c’era anche Vlahovic. Quando arrivavi in area, il serbo faceva gol. Senza di lui, anche l’anno scorso la Fiorentina segnava poco rispetto a quanto creava”.