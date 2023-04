Bucciantini: “La Conference sarà anche una coppa minore, ma dodici gol in tre trasferte non li ha fatti nessuno. Nzola? Mi tengo Cabral”

Il giornalista e opinionista di Sky Sport Marco Bucciantini ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “La Fiorentina ha acquisito un marchio, e lo sta facendo conoscere a livello europeo. La Conference League è la competizione minore, ma è quella che ci siamo guadagnati e dodici gol in tre trasferte non li ha fatti nessuno. Lo Sporting Lisbona ha fatto una grande partita con la Juventus, e in campionato è sotto il Braga. In campionato la Fiorentina si è ripresa il suo posto, quello che negli ultimi cinque anni le aveva sottratto l’Atalanta. Poi magari lunedì sera i nerazzurri vinceranno, ma questo non cambierebbe le cose”.

E poi ha aggiunto: “Nzola è un giocatore altalenante, quando sta bene è devastante ma poi ha dei periodi in cui sparisce. Alla Fiorentina ci starebbe bene, ma io mi tengo Cabral; in questo momento c’è una calamita tra il pallone e l’attaccante brasiliano, il gol di ieri lo dimostra. Jovic? Non lo voglio mollare, magari segnerà i gol che ci faranno vincere le coppe. Si stanno cominciando a vedere i frutti del mercato estivo: guardate Dodò che giocatore è diventato”.