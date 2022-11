Bucciantini: “La Fiorentina è la squadra che ha creato di più e che ha raccolto meno. La squadra di Italiano è tornata a tirare in porta”

Tante occasioni perse, tra gol non fatti e ingenuità difensive. Questo forse, il riassunto della stagione della Fiorentina sin qui. Il giornalista Marco Bucciantini, a Toscana Tv, ha commentato così: “La Fiorentina è la squadra che ha creato di più e che ha raccolto meno. I viola contro l’Atalanta mi era piaciuta, con la Lazio, la prima mezz’ora più bella dell’anno. I gigliati non danno segnali di continuità che davano lo scorso anno, però almeno sono tornati a tirare in porta”.