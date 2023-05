Bucciantini: “La Fiorentina ha gestito male la partita, il pareggio era un buon risultato. Non posso credere che Nico Gonzalez fosse stanco”

Il giornalista e opinionista di Sky Sport Marco Bucciantini ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “La Fiorentina non aveva fatto una gran partita, ma era in vantaggio e doveva evitare di subire danni. L’1-1 ci avrebbe permesso di giocarcela alla pari, adesso invece serve segnare per forza e non sarà facile. C’è grande amarezza ma la sconfitta è immeritata, non bisogna confondere la rabbia con la delusione. Questa squadra non è presuntuosa, questo è semplicemente il suo modo di giocare. Ieri ho visto stanco mentalmente Amrabat, ma non posso pensare che Nico Gonzalez fosse stanco. Ieri l’argentino ha giocato male, purtroppo quando manca la qualità dai giocatori che te la dovrebbero dare la squadra non gira”.

“Il Basilea di solito non gioca basso come ieri, ma aveva studiato la Fiorentina e le ha tolto la profondità. Al ritorno lo fanno ancora di più. L’errore dei viola è stato quello di considerare l’1-1 come un qualcosa di negativo, abbiamo provato a vincerla ma non avendo più energie abbiamo fatto peggio. E comunque non possiamo soffrire così tanto i rinvii del portiere avversario, senza contare l’errore grossolano in uscita di Martinez Quarta. Ogni volta che segnano gli avversari saltano le nostre strategie, e questo non può accadere”.