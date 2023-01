Bucciantini: “La Fiorentina ha già i suoi giocatori da rilanciare, eviterei di prendere gente come Boga e Sabiri”

Il giornalista e opinionista di Sky Sport Marco Bucciantini ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Gennaio sarà un mese decisivo, perché ci sono delle squadre come la Fiorentina che devono recuperare per rimescolare le carte in zona Europa. Mi aspetto che i viola ripartano dai miglioramenti che avevamo visto prima del Mondiale, e quindi in particolare dagli automatismi sul fronte offensivo; se tu attacchi bene, qualcosa di buono arriva. Castrovilli? E’ un giocatore che va scolpito, dandogli un ruolo in cui possa ricominciare a crescere. Ha dimostrato di poter essere un giocatore molto forte, purtroppo si è infortunato proprio nel momento in cui stava salendo di rendimento”.

E poi ha aggiunto: “Di Amrabat è difficile fare a meno, anche se si è allenato poco io penso che contro il Monza giocherà. La squadra di Palladino è partita male rispetto alle ambizioni, ma secondo me ha una rosa forte anche se peserà l’assenza di Sensi. Mercato? Se devi comprare gente come Boga e Sabiri, tanto vale non prendere nessuno. Questa squadra o la migliori con un titolare inamovibile oppure non la tocchi, abbiamo già abbastanza giocatori da rilanciare e non ha senso prenderne altri”.