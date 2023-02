Bucciantini: “La Fiorentina non riesce a vincere giocando male. Perchè Commisso offende i giornalisti? Non c’è dialogo costruttivo”

Il giornalista Marco Bucciantini ha parlato così a Radio Bruno: “La Fiorentina quest’anno non funziona bene, fa più fatica a creare ritmo. L’assenza di Torreira si fa sentire, i suoi ritmi, il giro palla veloce erano fondamentali. Con lui arrivavi meglio alle punte che non segnano e non sono serviti bene. La Fiorentina non riesce a vincere giocando male. Difendo l’identità della Fiorentina“.

Poi ha continuato: “Contestare penso sia un espressione di democrazia. Le parole di Commisso sono sbagliate: se fai la storia di quello che hai speso devi vedere anche cosa hai ottenuto. Difende la squadra dalle critiche e in questo mi è piaciuto, ma poi offende i giornalisti. Non c’è dialogo costruttivo con Commisso“.