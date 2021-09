Bucciantini: “La partita con l’Inter ha lasciato una traccia indelebile per la Fiorentina. Quello che sta facendo Italiano a Firenze mi ricorda Klopp al Borussia Dortmund”

L’opinionista di Sky Marco Bucciantini, ospite in collegamento a Radio Bruno, ha parlato così dei temi legati alla Fiorentina: “Per me i viola hanno dominato per un tempo contro i nerazzurri, ma la cosa più importante è che questa partita ha lasciato una traccia infinita, indelebile. L’Inter è una squadra che sa uscire dalle difficoltà. Poi se il pallone fosse uscito dal campo trenta secondi prima Inzaghi avrebbe sostituito sia Darmian che Dzeko. La Fiorentina esprime un buon calcio con Italiano e per lungo tempo dobbiamo abituarci a vedere questo.

Poi ha aggiunto: “Dovranno essere comprati giocatori funzionali alle caratteristiche del gioco dell’allenatore ex Spezia, un po’ come fa l’Atalanta da tempo. Italiano mi ricorda Klopp ai tempi del Borussia Dortmund. Anche lì sembrava che l’allenatore avesse creato una cosa estemporanea, sembrava non potessero mai battere il Bayern Monaco, poi invece ci sono riusciti”.

Infine Bucciantini ha concluso: “A Firenze è successo qualcosa con l’avvento di Italiano. La Fiorentina deve allungare a più di un tempo la sua tenuta e magari per più di una stagione. C’è una nuova mentalità che può portare la squadra ad alti livelli. Adesso l’obiettivo è diffondere la traccia proposta da italiano quest’anno. Secondo me questa squadra ha bisogno di due cose: servono giocatori più efficaci negli ultimi 15 metri di campo, come Castrovilli e Odriozola che devono ancora crescere fisicamente. E poi Torreira: ha giocato bene con l’Inter ma può e deve ancora crescere.”