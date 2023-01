Bucciantini: “Dopo le parole di Barone, la vicenda Nico Gonzalez è chiusa. In caso contrario sarebbe un problema, non scherziamo”

Il giornalista e opinionista di Sky Sport Marco Bucciantini ha parlato del momento della Fiorentina a Radio Bruno Toscana: “Non so se questo inizio di 2023 sia negativo per i viola, che comunque sono andati avanti in Coppa Italia e hanno battuto il Sassuolo. Mancano i punti con il Monza, che però in questo momento è in grande forma. E’ vero, prima della pausa si vedeva qualcosa di più in campo, ma non si può giudicare una partita come quella di ieri giocata completamente in inferiorità numerica. Detto che l’espulsione è comunque un errore della Fiorentina”.

E poi ha aggiunto: “Se sei sotto nel punteggio e sei costretto a togliere Jovic, vuol dire che ti ha deluso e in effetti sa un po’ di sentenza. Aspettiamolo in partite più semplici, ma il serbo ha deluso e più di così la Fiorentina non può aiutarlo. I viola dopo Vlahovic non hanno trovato attaccanti che si sono saputi imporre, e questo è un grande alibi per l’allenatore. Nico Gonzalez? Dopo le parole di Barone, questa vicenda per quanto mi riguarda è chiusa. Non scherziamo, in caso contrario sarebbe un problema. Se non riusciamo nemmeno a tenere un calciatore richiesto da Leicester, bisogna che la società cominci a parlare in modo diverso di sè stessa”.