Bucciantini: “Nelle partite di cartello Jovic si trova a suo agio: può ancora diventare l’eroe di Firenze”

Il giornalista e tifoso viola Marco Bucciantini è intervenuto a Radio Bruno Toscana per parlare nel di Fiorentina nel giorno che precede la sfida al Basilea:

“Non vedo Jovic così lontano da una condizione fisica ottimale. Cabral è il titolare, si è guadagnato il posto, ma Jovic non sta male. Sono i capo cannonieri della Conference, mi sento sicuro chiunque giochi. Jovic ha bisogno della palla tra i piedi, che nelle gare di cartello in Europa si trova spesso. Se vuole lui, come tutti gli altri, può diventare l’eroe di Firenze“.