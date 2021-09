Bucciantini: “Non bisogna seppellire l’entusiasmo, per ambienti come Firenze è vitale. Italiano mi ricorda Klopp”

Il tifoso della Fiorentina e volto di Sky Sport, Marco Bucciantini, è intervenuto a Radio Bruno Toscana: “Abbiamo visto delle conferme in delle partite in una partita in cui avremmo accettato di vedere anche dei bagliori. Questo è per certi versi clamoroso: ci saremmo accontentati di vedere il bel gioco, ma è arrivato anche molto altro. Negli ultimi tre campionati l’Atalanta ha fatto quasi il doppio dei punti della Fiorentina: sono ammirato da questo gruppo, che era pressappoco lo stesso dell’ultimo triennio. Si pensava che questi giocatori potessero giocare solo in attesa dell’avversario, ma la gara ha dimostrato tutt’altro”.

Continua così Bucciantini: “Europa? Non bisogna mai seppellire l’entusiasmo: è improduttivo e inconcludente. Ci sono degli ambienti che solo quando si infiammano riescono a far bene, vedi il Milan con Ibrahimovic. L’euforia fa classifica e per città come Firenze è necessaria e vitale. Italiano? Non ci ho mai parlato, ma sono convinto da più di un anno che sia il fenomeno della Serie A in panchina: mi ricorda il Klopp del Borussia Dortmund“.