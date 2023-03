Bucciantini: “Per me Dodo è tra i migliori due al mondo per un certo tipo di calcio. Le coppe ci possono rendere visibilità nel Mondo”

L’opinionista e tifoso della Fiorentina Marco Bucciantini ha parlato a Radio Bruno, parlando di alcuni singoli giocatori viola oltre che delle prossime sfide che attendono la squadra di Vincenzo Italiano. Queste le sue parole: “La Fiorentina stava perdendo quanto di buono fatto l’anno scorso, ma adesso si è ripresa e i risultati hanno aiutato molto. Soprattutto le Coppe ci possono rendere visibilità nel calcio mondiale, basta vedere l’esempio della Roma lo scorso anno”

E su Dodo: “Per me è uno dei migliori due terzini destri al mondo, per un preciso tipo di calcio. Normale che anche lui abbia avuto difficoltà, è arrivato da una situazione nella quale non si allenava da tempo a causa della guerra. Con De Zerbi ha fatto solo 4 mesi”.