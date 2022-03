Bucciantini: “Piatek da titolare è poco, da riserva ci sta ma servono ambizioni. Berardi? La Fiorentina aveva altre priorità”

“Anche gli interni devono segnare, allo Spezia tra Pobega e Maggiore ne facevano diversi. Bonaventura in una fase era quello che calciava di più insieme a Vlahovic, Castrovilli sta dando i migliori segnali degli ultimi 18 mesi ora. Però servono giocatori che segnino. Io avrei fatto sempre due nomi su tutti: De Paul e Berardi, che ora è diventato quello che sembrava poter diventare. In questo momento probabilmente è uno dei giocatori più importanti in Italia. Può darsi che a suo tempo la Fiorentina avesse altre priorità, non dimentichiamo che in quella posizione era arrivato il giocatore più oneroso della storia viola, come Gonzalez“.

Ha parlato così a Radio Bruno Marco Bucciantini, che poi ha aggiunto un parere su Piatek:

“Per me in una rosa ci sta bene, come riserva è anche troppo ma non è mai troppo se hai delle ambizioni. Come titolare è troppo poco però. Abbiamo però la fortuna di avere giocatori in età ancora da mercato, anche in ottica cessioni, l’importante poi è tenersi quelli bravi”.