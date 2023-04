Bucciantini: “Poche squadre hanno così tante soluzioni come la Fiorentina. Per Jovic era giusto fare un tentativo”

Il giornalista Marco Bucciantini ha analizzato a Radio Bruno Toscana il momento della Fiorentina: “La finale di Coppa Italia rappresenta ancora un po’ di quel vento nelle vele che abbiamo tirato su nella scorsa stagione. Il nome della Fiorentina torna a incidere nel calcio italiano, giocare una finale ci ridà un ruolo che ci siamo conquistati con una precisa filosofia di gioco e con la voglia di essere protagonisti. Bonaventura? Anche lui avrà bisogno di giocare per essere pronto nelle partite importanti. Credo però che poche squadre oggi abbiano così tante soluzioni come la Fiorentina. Alcuni giocatori hanno dei problemi, ma nessuno è escluso. Nel ruolo di Jack, ad esempio, sono cresciuti tanto Barak e Castrovilli“.

E poi: “In questo momento è difficile pensare il mercato, perché abbiamo un presente come forse non abbiamo mai avuto. Credo che quello per Jovic sia stato un tentativo giusto, le condizioni erano ghiotte e forse avrà ancora qualche occasione per dimostrare il suo valore. L’ho detto tante volte, non è possibile accendere e spegnere l’interruttore a seconda che si giochi il campionato o la coppa. La Fiorentina non è così, finché c’è vento è bene tenere alte le vele. Sicuramente Italiano gestirà i giocatori, ma l’atteggiamento dovrà essere sempre lo stesso”.