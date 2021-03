Bucciantini: “Prandelli lascia alla Fiorentina un attaccante da doppia cifra. E’ patrimonio di una comunità rispettare la propria memoria”

Il tifoso della Fiorentina e volto di Sky Sport, Marco Bucciantini, ha parlato a Radio Toscana.

Queste le sue parole: “Le parole di Prandelli al termine della partita contro il Benevento? Il suo tono era stanco e personale, frutto di mesi più stressanti di quanto credeva. Essere l’allenatore della città in cui vivi e per la squadra che tifi non è facile. E’ un allenatore che a Firenze ha vinto due Panchine d’Oro, prendendo la Fiorentina e portandola ad un passo dai quarti di finale di Champions League. E’ patrimonio di una comunità rispettare la propria memoria. Possiamo cominciare a mettere in discussione i giocatori, smentendo le nostre analisi di inizio stagione. Pensavamo di avere un gran centrocampo e invece non fa filtro e non fa gol. Prandelli lascia alla Fiorentina un attaccante da doppia cifra di gol, così come Montella ha lasciato Castrovilli“.